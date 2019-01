Un billet et un abonnement multitransport dès la rentrée de septembre à Bruxelles et en périphérie

JUMP + et MTB +: un ticket et un abonnement permettant de voyager avec l’ensemble des opérateurs de transport en commun sera disponible à la mi-2019 à Bruxelles et dans sa proche périphérie.

Un ticket JUMP + et un abonnement MTB + permettant de voyager avec l’ensemble des opérateurs de transport en commun SNCB, STIB, TEC et De Lijn sera disponible à la mi-2019, en tout cas à la rentrée de septembre, dans une zone comprenant la Région-Capitale et un territoire périphérique s’étendant jusqu’à 11,5 kilomètres, a annoncé ce mercredi en commission de la Chambre le président du comité de pilotage sur le RER, Jean-Pierre Hansen.

La décision a été avalisée le 30 novembre dernier au sein dudit comité et sera définitivement validée lundi par le comité exécutif des ministres de la Mobilité. Elle met en œuvre un projet proposé… en 2006.

Les offres existantes en Région bruxelloise JUMP et MTB subsisteront même si elles feront double emploi sur le territoire régional.