Le débrief du jour : 1900 licenciements attendus chez Proximus | Le frère de Renaud est décédé | Disparition d'un avion de chasse

Proximus a détaillé son plan qui prévoit le licenciement de 1900 travailleurs et 1250 engagements, Thierry Séchan est décédé, un avion de chasse a mystérieusement disparu des radars, le givre est attendu : voici le condensé de l'actualité de ce mercredi.

Proximus: le plan prévoirait 1.900 licenciements et 1.250 engagements

Le plan de restructuration envisagé chez Proximus impliquerait 1.900 licenciements et 1.250 embauches, a indiqué mercredi midi le ministre de l’Emploi Kris Peeters (CD&V), après une rencontre avec la CEO de l’opérateur Dominique Leroy en présence du Premier ministre.

Thierry Séchan, le frère de Renaud, est décédé

Thierry Séchan, écrivain, parolier et frère de Renaud a été retrouvé mort à son domicile parisien cette nuit. La mort serait de cause naturelle.

Un avion de chasse Mirage 2000D a disparu des radars

Un avion de chasse Mirage 2000D, un avion militaire biplace qui provenait de la base aérienne de Nancy-Ochey, en Lorraine, a disparu des radars mercredi en fin de matinée

Des plaques de givre et de glace attendues: trois provinces en alerte jaune

Des plaques de givre et de glace sont attendues dans la nuit de mercredi à jeudi dans la partie est de la Wallonie, plus précisément dans les provinces de Liège, Luxembourg et Namur, indique mercredi l’Institut royal météorologique (IRM), qui lance une alerte jaune pour ces régions.

Un homme de 26 ans perd la vie sur la N4 près de Bastogne

Un accident mortel s’est produit ce matin sur la N4 à proximité de l’échangeur entre la N4 et l’E25, près de Bastogne.

