Un policier victime d’un courrier menaçant et de poudre blanche inoffensive

Mardi soir, un agent de la police fédérale a reçu chez lui, à Beauraing (province de Namur), un courrier menaçant accompagné d’une poudre blanche. Après analyse, la poudre s’est avérée inoffensive, a indiqué mercredi le bourgmestre de Beauraing, Marc Lejeune.

«C’était une fausse alerte. On ignore s’il s’agit de farine, de sucre ou d’un produit du même genre mais en tout cas, il n’y avait pas de danger», a précisé le bourgmestre.

Mardi soir, un policier de la police fédérale habitant Beauraing a reçu chez lui un courrier menaçant accompagné d’une poudre blanche. Un inspecteur de la zone Houille-Semois s’est rendu sur place et en a ensuite référé à sa hiérarchie.

«Les pompiers et la protection civile se sont rendus sur place. L’homme et son épouse ont été confinés dans la maison pendant que la pièce, où l’enveloppe a été ouverte, était nettoyée. On ignore si ces faits sont liés à sa vie privée ou professionnelle. Tout le monde va désormais reprendre une vie normale mais une enquête va être ouverte pour tenter de retrouver l’auteur de ce courrier», a expliqué le bourgmestre.