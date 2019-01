VIDÉO | Guardiola veut que Kompany prolonge à City: «Un des meilleurs défenseurs que j’ai pu voir»

Vincent Kompany sera en fin de contrat le 30 juin prochain. Mais son coach à Manchester City a dit vouloir le voir prolonger.

Pep Guardiola a confirmé mardi que City négocie avec Kompany pour un nouveau contrat. «Je souhaite qu’il reste. Il est notre capitaine et il est là depuis 11 ans. Lors des récentes rencontres contre Southampton et Liverpool, nous avons pu voir son énorme personnalité. C’est un des meilleurs défenseurs centraux que j’ai jamais vu. L’unique problème, ce sont ses blessures», a commenté l’Espagnol en conférence de presse.

L’ancien Anderlechtois était arrivé chez les Cityzens en 2008 en provenance de Hambourg. Il a été champion d’Angleterre à trois reprises (2012, 2014 et 2018) et a remporté la FA Cup en 2011. Cette saison, il a été titulaire lors de 6 matches de Premier League sur 21.

