Binche: votez pour l’affiche du carnaval 2019

Comme chaque année, une exposition présente les candidats au visuel officiel du carnaval de Binche

C’est désormais une tradition bien ancrée à Binche. Depuis cinq ans, la Ville organise un concours d’affiches ouvert aux graphistes professionnels et aux étudiants pour désigner l’affiche qui promouvra le carnaval dans toute la Belgique et au-delà. Un jury composé de représentants du folklore, des arts, du monde associatif et de la communication opère une présélection.

C’est cette présélection qui est en ce moment présentée au public, dans les locaux de la Maison des associations, au 1er étage du bâtiment occupé par l’office de tourisme. Jusqu’au 12 janvier, le public peut s’y rendre durant les heures d’ouverture pour admirer les affiches candidates et voter pour ses trois préférées. 30 affiches ont été retenues par le jury sur une soixantaine de propositions.

Ce jury se prononcera également sur son trio favori. La pondération des voix s’établira comme suit: les votes du public compteront à hauteur de 20% et le vote du jury à hauteur de 80%.

Le ou la lauréate recevra la somme de 1500 euros offerte par l’office de tourisme. Le public peut participer jusque ce samedi 12 janvier à 18 h. Le nom du ou de la gagnante sera dévoilé le 21 janvier prochain. A noter que les deux dernières éditions du concours ont été remportées par une femme: une Binchoise en 2017 et une Flamande en 2018.

Le carnaval de Binche 2019 aura lieu du 3 au 5 mars 2019.