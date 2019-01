La Louvière: radar et vitesse réduite au carrefour meurtrier de la Tondrée

Quatre décisions destinées à rendre le carrefour moins dangereux viennent d’être prises.

Le Carrefour de la Tondrée, situé au croisement de la RN 55 et des rues Victor Gondat et de la Tondrée entre Trivières et Saint-Vaast (La Louvière), défraie régulièrement la chronique. Le 1er décembre dernier, une mère de famille y perdait la vie après une collision avec un poids lourd.

Ce énième accident avait provoqué la colère des riverains et une pétition avait été lancée, récoltant plus de 4 000 signatures. Dans la foulée, le ministre wallon des transports Carlo Di Antonio était interpellé à la tribune du Parlement par deux députés wallons de la région du Centre. Il promettait qu’il serait prochainement procédé à des aménagements.

Ce 8 janvier, la Cellule Provinciale de Sécurité Routière s’est réunie, en présence du bourgmestre Jacques Gobert, et a arrêté quatre dispositions.

La visibilité et la lisibilité des feux de circulation seront améliorées grâce à l’installation d’un «portique de signalisation».

Un radar-feu sera également installé afin de contrôler à la fois la vitesse, et le respect des feux de signalisation sur ce carrefour.

La traversée sera sécurisée afin de favoriser la mobilité douce.

La vitesse sera réduite à 70 km/h dans les deux sens de circulation.

Ces mesures doivent répondre aux inquiétudes des citoyens exprimées dans leur pétition. «Nous nous réjouissons de l’avancée sur ce dossier, l’enjeu désormais réside en une mise en place rapide de ces mesures», indique le bourgmestre de La Louvière.

Après la mise en œuvre et l’évaluation de ces nouvelles dispositions, le projet d’un éventuel giratoire sera étudié en fonction des besoins, précise-t-il encore.