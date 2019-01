Dix articles pour nos abonnés à ne pas louper ce mercredi

Des solutions pour prévenir et traiter l'obésité, l'ascension fulgurante d'une jeune élue démocrate aux USA, les albums musicaux les plus attendus en 2019: voici une sélection des articles réservés à nos abonnés à découvrir ce mercredi 9 janvier.

1

Guérir l’obésité est un travail d’équipe

Aujourd’hui, Maggie De Block participe à une table ronde organisée par les cliniques de l’Europe sur l’avenir de la prévention et du traitement de l’obésité.

Si la ministre met l’accent sur la prévention, les traitements évoluent, mettant toujours davantage en avant une prise en charge globale, pluridisciplinaire.

2

Procès Nemmouche: «Un jury n’est pas moins capable»

Tâche délicate pour les quatre femmes et les huit hommes désignés, comme jurés principaux, au procès d’assises qui doit juger Medhi Nemmouche et Nacer Bendrer, accusés de l’attentat au Musée juif de Belgique, le 24 mai 2014. Un procès très médiatisé et qui se déroule dans un contexte de tension.

Une telle charge émotionnelle n’est-elle pas disproportionnée pour un jury populaire? La question mérite d’être posée.

3

AOC, la jeune élue américaine qui fascine… l’Europe

Il n’a pas fallu une semaine à Alexandra Ocasio-Cortez, qui a prêté serment le 3 janvier à la Chambre des représentants, pour se faire un nom, mais surtout un acronyme aux relents vinicoles: AOC. Et se profiler déjà en possible candidate démocrate à la présidence, avec cette idée-choc d’instaurer une taxe de 60 à 70% sur les revenus des plus riches.

Une future candidate à la présidence ? Jérôme Jamin nuance l’appréciation.

4

Les albums les plus attendus en 2019

Adèle, Rammstein, Lara Fabian, Kid Noize: avec la nouvelle année, arrive son lot de nouveaux projets musicaux. Petite sélection non exhaustive…

5

La généalogie, ça vous dit ?

Passionné de généalogie, le Spadois Alain Remacle propose des ateliers d’initiation. Le but: découvrir ses origines.

Après s’être longuement penché sur sa propre famille, le sexagénaire souhaite désormais partager sa passion avec les autres.

6

Cyclisme: Philippe Gilbert est encore loin de la retraite

Philippe Gilbert en sera cette année à sa dix-septième saison d’une carrière qu’il a commencée en 2003, après avoir couru comme stagiaire dès le 1er septembre 2002 à la Française des Jeux.

Toujours aussi motivé, Philippe Gilbert ne veut pas encore parler de retraite. Rencontre.

7

DIAPO | Le retour d’un des plus anciens trams verviétois

La motrice 87 est le plus ancien tram qui a circulé à Verviers, de 1907 à 1969, et qui n’a pas encore été restauré. Elle a été transférée ce mardi à Stembert, où elle sera restaurée à l’identique, avant d’être exposée à Renoupré (Andrimont).

8

REPORTAGE | Avec le warrantage, l’union fait le prix au Bénin

Du 11 au 13 janvier, les Îles de Paix lancent leur campagne annuelle. Cette campagne est basée cette année sur les échanges entre les agriculteurs béninois et belges.

Au Bénin, les Îles de Paix ont développé des pratiques de postproduction pour ne plus brader les récoltes des paysans.

9

Anthony Carisio lance le golf d’intérieur

C’est l’hiver pour tout le monde et la saison rend très difficile la pratique de certains sports. C’est notamment le cas du golf. Sport d’été par excellence, les greens sont bien souvent désertés par les joueurs d’octobre à mars.

Anthony Carisio a donc ouvert sa Golf Box en région liégeoise. Un concept simple et attirant.

10

Une ancienne abbaye va devenir une maison de repos

C’est, sans doute, une étape majeure pour le futur de l’ancienne abbaye d’Oignies, à Aiseau-Presles. Lundi, les associés de la société MKBH ont déposé officiellement leur demande de permis d’urbanisme pour la reconversion de l’ancien prieuré Saint-Nicolas en une vaste maison de repos.

Leur ambition est d’y ouvrir 140 lits MR, mais la Wallonie en limitera le nombre à 85. L’espoir des investisseurs reste cependant d’en obtenir davantage par la suite, MRS en particulier.

