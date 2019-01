Incendie dans un bar à chicha à Schaerbeek

Un incendie s’est déclaré dans un bar à chicha situé chaussée de Louvain à Schaerbeek, mercredi vers 4h00, a indiqué Walter Derieuw, le porte-parole des pompiers de Bruxelles. Une seule personne a dû être évacuée et l’incendie n’a fait aucun blessé.

«Le feu s’est déclaré vers 4h00 du matin à l’avant du bar à chicha et il y avait de forts dégagements de fumée. Nous sommes intervenus et une personne, qui se trouvait au deuxième étage, a dû être évacuée à cause de ces fumées toxiques», a expliqué le porte-parole des pompiers bruxellois.

«L’incendie n’a été totalement maîtrisé que vers 7h00, justement à cause de ces importants dégagements de fumée. Aucun blessé n’est à déplorer ni parmi des habitants ni parmi les pompiers. La cause de l’incendie est encore inconnue», a-t-il ajouté.

La chaussée de Louvain a dû être fermée à la circulation pendant l’intervention des pompiers ce mercredi matin. Elle a désormais été rouverte.