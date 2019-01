Trump réclame 5,7 milliards de dollars pour une "barrière en acier" à la frontière

(Belga) Le président américain Donald Trump a réclamé mardi, lors de sa première allocution à la nation depuis le Bureau ovale de la Maison Blanche, 5,7 milliards de dollars pour une "barrière en acier" à la frontière avec le Mexique.

"A la demande des démocrates, il s'agira d'une barrière en acier plutôt que d'un mur en béton", a déclaré M. Trump, qui a évoqué une "crise humanitaire et sécuritaire grandissante" alors que le mur qu'il appelle de ses voeux est à l'origine depuis plus de deux semaines d'une paralysie partielle des administrations fédérales. "Notre frontière sud est la porte d'entrée de vastes quantités de drogue, dont méthamphétamine, héroïne, cocaïne et fentanyl", a également dénoncé le 45e président des Etats-Unis, rejetant une fois de plus la responsabilité du "shutdown" sur les démocrates, qui selon lui "refusent de financer la sécurité aux frontières". S'appliquant à prendre un ton grave au cours de son intervention de neuf minutes, il n'a pas mentionné la possibilité de recourir à une mesure d'urgence exceptionnelle, comme il l'avait évoqué. (Belga)