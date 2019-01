Six Jours de Rotterdam - Le Néerlandais Niki Terpstra et le Français Thomas Boudat s'imposent

(Belga) Niki Terpstra et Thomas Boudat ont inscrit leur nom au palmarès des Six Jours de Rotterdam cyclistes, mardi soir aux Pays-Bas. Le duo franco-néerlandais a pris le meilleur sur les Danois Lasse Hansen et Marc Hester, leaders depuis la 2e journée, ainsi que sur les Néerlandais Yoeri Havik et Wim Stroetinga.

Terpstra et Boudat ne pointaient qu'à la quatrième place mardi avant l'ultime journée. Ils terminent finalement premiers avec 219 points et un tour d'avance sur Hansen-Hester (279). Havik et Stroetinga échouent également à un tour, avec 236 points. Le Néerlandais, vainqueur du Tour des Flandres 2018, s'adjuge l'épreuve pour la quatrième fois de sa carrière, une première depuis 2015. Depuis lors, les lauriers étaient revenus aux Espagnols Sebastián Mora et Albert Torres (2016), aux Allemands Christian Grasmann et Roger Kluge (2017) puis à Kenny De Ketele et Moreno De Pauw l'année dernière Kenny De Ketele a d'ailleurs été contraint à l'abandon après une chute et une fracture de la clavicule droite lundi soir alors qu'il occupait la sixième place en compagnie de Robbe Ghys. Ghys a terminé, en compagnie du Polonais Wojciech Pszczolarski, au pied du podium avec 166 points (à un tour). Stijn Steels, associé au Néerlandais Jan-Willem van Schip, termine 5e (286 pts/+2 tours). Quant à Moreno De Pauw, en compagnie du Néerlandais Pim Ligthart, il ponctue la compétition à la 8e place (129 pts/+7 tours). (Belga)