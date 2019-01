Les Belges à l'étranger - Lyon et Denayer éliminés par le Strasbourg de Sels en 1/4 de finale de Coupe de la Ligue

(Belga) Lyon est passé à la trappe mardi soir en quart de finale de la Coupe de la Ligue française. Les Gones se sont inclinés 1-2 face à Strasbourg au Groupama stadium. Jason Denayer a disputé toute la rencontre pour l'OL alors qu'en face Matz Sels a laissé son habituelle place de titulaire au gardien remplaçant Bingourou Kamara.

Les Alsaciens ont pris l'avantage à la 26e minute grâce à un penalty de Ludovic Ajorque. Un exercice qui n'a pas souri à Nabil Fekir qui a envoyé son tir au but hors cadre juste avant la pause (45e+3). L'équipe de Bruno Genesio est tout de même parvenue à égaliser au retour des vestiaires grâce à une superbe action conclue par Bertrand Traore (49e). Mais la joie lyonnaise n'a pas duré longtemps puisque Lamine Kone a redonné définitivement l'avantage à Strasbourg d'un coup de tête trois minutes plus tard (52e). Troisième de Ligue 1, Lyon est encore engagé sur trois front: le championnat, la Ligue des champions et la Coupe de France. (Belga)