Proximus League - Le coach de Roulers Nano Rivas Alvaro quitte son poste après deux mois

(Belga) Le KSV Roulers s'est séparé de son coach Nano Rivas Alvaro "avec effet immédiat", a fait savoir le club de division 1B mardi. "L'Espagnol a eu l'opportunité de poursuivre sa carrière aux côtés d'un des meilleurs coaches espagnols", a expliqué le club sur son site internet sans préciser la destination de Nano.

Le nouveau club du coach espagnol a évidemment payé une indemnité à Roulers pour s'attacher les services de Nano. Celui-ci était arrivé en Belgique le 11 novembre dernier pour remplacer son compatriote Jordi Condom. En six rencontres, il aura obtenu huit points dont sept lors des trois derniers matches. "Nano est un entraîneur avec beaucoup de potentiel. C'est dommage qu'il nous quitte après une période courte mais intense", a déclaré le CEO de Roulers Brian Tevreden. "Nous espérons que nous pourrons lui trouver un successeur le plus rapidement possible." (Belga)