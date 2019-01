Willy Demeyer en faveur d’un tunnel sous Cointe bis à Liège

Willy Demeyer, le bourgmestre de Liège, est en faveur de la création d’un tunnel du côté de Robermont.

Alors que l’enquête publique relative au plan urbain de mobilité (PUM) pour l’agglomération liégeoise se clôturait lundi, le bourgmestre de Liège s’est exprimé mardi en faveur de la création d’un tunnel du côté de Robermont, une sorte de tunnel sous Cointe bis, plutôt que de mettre en œuvre la liaison autoroutière Cerexhe-Heuseux-Beaufays.

Le Service public de Wallonie a soumis à enquête publique le plan urbain de mobilité qui définit les actions qui pourraient être mises en œuvre d’ici 2030 en vue d’améliorer la mobilité dans l’agglomération liégeoise. Parmi les options envisagées, la création du contournement sud-est via la liaison autoroutière Cerexhe-Heuseux-Beaufays entre l’E25 et l’E42. Cette dernière est dans les tiroirs depuis des années et suscite de nombreuses oppositions parmi la population.

Les communes de l’agglomération liégeoise concernées sont désormais appelées à rendre un avis sur ce PUM. Alors que le conseil communal de Liège en débattra début février, en vue de rendre cet avis, le bourgmestre de Liège s’est clairement positionné mardi sur le sujet.

« Ainsi, on répondrait aux objections concernant les terres agricoles concernées et il n’y aurait pas cette crainte de voir se créer des centres commerciaux aux abords de cette liaison, comme c’est souvent le cas »

Il s’est ainsi dit favorable à la création d’un tunnel du côté de Robermont, une sorte de tunnel sous Cointe bis, plutôt que de mettre en œuvre la liaison autoroutière Cerexhe-Heuseux-Beaufays.

«Ainsi, on répondrait aux objections concernant les terres agricoles concernées et il n’y aurait pas cette crainte de voir se créer des centres commerciaux aux abords de cette liaison, comme c’est souvent le cas», a précisé Willy Demeyer.