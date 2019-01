Des centaines d’emplois chez Pairi Daiza et Walibi: voici comment postuler

Coup sur coup, ce mardi, Pairi Daiza et Walibi ont lancé un appel pour trouver des saisonniers et des étudiants. À la clé: des centaines d’emplois.

Pairi Daiza

Pairi Daiza va recruter 600 collaborateurs pour la saison 2019 (d’avril à novembre ainsi qu’entre le 14 décembre et le 5 janvier 2020), annonce le parc animalier mardi dans un communiqué.

Ces 600 travailleurs seront rejoints par des intérimaires et étudiants. Chaque année, le parc recrute 400 collaborateurs mais avec l’ouverture d’un complexe hôtelier, Pairi Daiza recherche 200 profils supplémentaires.

À côté des 600 travailleurs, 200 étudiants et intérimaires compléteront les effectifs au plus fort de la saison.

De très nombreuses fonctions sont proposées par le parc: cuisiniers, caissiers, agents de propreté, secouristes, magasiniers, agents d’accueil, réceptionnistes, vendeurs etc.

Les candidats sont invités à postuler sur le site internet du parc afin de participer à un salon de l’emploi qui sera organisé les 29, 30 et 31 janvier prochains. «Sourire, serviabilité, gentillesse et bonne volonté», sont les qualités humaines recherchées par Pairi Daiza. Des séances de recrutement sont prévues plus tard pour les étudiants.

Infos: www.pairidaiza.eu

Walibi

Le parc d’attractions Walibi est actuellement à la recherche de 600 collaborateurs pour la période allant d’avril à novembre 2019.

Les responsables du parc d’attractions Walibi, situé à Wavre, estiment qu’ils ont besoin de 300 saisonniers et de 300 étudiants, avec également un renfort de 200 personnes pour les moments forts de la saison que sont les grandes vacances et la période d’Halloween. Les candidatures doivent rentrer pour le 10 février, et peuvent être introduites via le site internet du parc d’attractions (www.walibi.be). Des entretiens vidéo sont prévus pour les candidats qui seront sélectionnés.

Les curriculum vitæ peuvent être envoyés via le site internet, et une première sélection sera opérée. À un stade ultérieur, les entretiens via un système vidéo et au cours duquel les candidats doivent répondre à certaines questions permettent notamment d’évaluer, outre la qualité des réponses apportées, le côté souriant ou non de celui qui postule. En ce qui concerne les étudiants, ils peuvent postuler à partir de 15 ans.