«Home invasion» dans une propriété de Bousval

Un «home invasion» a été perpétré dans une propriété de Bousval, dans l’entité de Genappe, a-t-on appris mardi auprès du parquet du Brabant wallon.

Trois ou quatre individus se sont introduits, lundi soir vers 18h00, dans une habitation située le long de l’avenue des Combattants. Gantés et armés, les malfrats y ont menacé l’habitant, né en 1939, lui ordonnant d’ouvrir un coffre-fort. L’octogénaire s’est exécuté et les auteurs sont repartis, visiblement à pied, emportant des bijoux et une somme d’argent dont le montant n’a pas été communiqué par les autorités judiciaires.

Les auteurs restent activement recherchés, précise le procureur brabançon.