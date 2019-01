Croissance de plus de 20% du fret à l’aéroport de Liège

Le nombre de tonnes de marchandises transportées l’an dernier à l’aéroport de Liège a augmenté de plus de 20% par rapport à 2017, à 870 644 tonnes, ont indiqué mardi les responsables de l’aéroport liégeois.

«Depuis la création de Liege Airport en 1990, nous n’avions jamais atteint un tel tonnage. Cela confirme la pertinence de la stratégie mise en œuvre en faveur des compagnies full cargo», explique Luc Partoune, CEO de Liege Airport, dans un communiqué.

Pour soutenir la croissance des compagnies et des manutentionnaires, le programme d’investissements a été accéléré. «Pour 2019 et 2020, plus de 30 000 mètres carrés d’entrepôts seront mis à disposition des manutentionnaires. Dans les prochains mois, AirBridgeCargo utilisera son premier entrepôt. La signature du contrat avec Cainiao (groupe Alibaba) va booster à moyen terme nos activités et plusieurs centaines d’emplois seront nécessaires pour soutenir la croissance des entreprises implantées à Liege Airport», précise Luc Partoune.

Le nombre de passagers a baissé en un an, de 192 000 à 170 961 personnes transportées en 2018, alors que le nombre de vols a augmenté de 4%, à 38 814 vols. Le résultat net attendu devrait dépasser 4 millions d’euros, près du double de 2017.