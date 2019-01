Osimhen (malade) quitte l’entraînement, plusieurs absents

Le Nigérian, déjà malade à son arrivée en Espagne, a écourté la séance matinale.

Troisième jour de travail pour les Zèbres, les premiers bobos se font ressentir. Ainsi, Gaëtan Hendrickx, Nurio et Maxime Busi ont été dispensés de la première séance de la journée en raison de contractures, principalement dues à la dureté du terrain. Dorian Dervite a, lui aussi, fait l’impasse à cause de douleurs au genou.

Durant la séance, Victor Osimhen et Ken Nkuba ont rejoint leurs compères à l’infirmerie carolorégienne. Le grand Nigérian a quitté ses partenaires après une demi-heure. Malade à son arrivée sur le sol espagnol, l’attaquant du Sporting se sentait à nouveau faible et n’a pu faire les exercices physiques. Plus tard, le jeune Nkuba s’est tordu la cheville après un contact. Il est directement parti aux soins.

Notons que, ce matin, les joueurs se sont levés de bonne heure pour un réveil musculaire d’une trentaine de minutes, autour du complexe.