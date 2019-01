L’Allemagne sous le choc après l’agression d’un élu d’extrême droite

L’agression de Frank Magnitz, député national et chef de l’Alternative pour l’Allemagne (AfD) dans la ville-État de Brême, dans le nord du pays, s’est produite lundi en fin d’après-midi dans le centre-ville, selon la police. AFP

Angela Merkel et les principaux partis allemands ont sévèrement condamné mardi le passage à tabac d’un député d’extrême droite, dernière illustration du net raidissement du climat politique dans le pays depuis plus d’un an.

«Cette agression brutale […] doit être fermement condamnée. Espérons que la police sera en mesure d’attraper rapidement les coupables», a déclaré sur Twitter le porte-parole de la chancelière allemande et du gouvernement, Steffen Seibert.

L’agression de Frank Magnitz, député national et chef de l’Alternative pour l’Allemagne (AfD) dans la ville-État de Brême, dans le nord du pays, s’est produite lundi en fin d’après-midi dans le centre-ville, selon la police.

Compte tenu des responsabilités de l’élu de 66 ans, les forces de l’ordre parlent «d’un acte politiquement motivé».

L’AfD a elle publié une photo de l’élu allongé sur un lit d’hôpital. On le voit le visage ensanglanté et tuméfié, avec une longue et profonde entaille sur le front.

Dans un communiqué, la police a indiqué que M. Magnitz avait été attaqué par trois personnes encapuchonnées. «Elles lui ont asséné des coups de barre de bois jusqu’à l’inconscience et l’ont ensuite frappé à terre à coups de pied», a affirmé l’AfD.

M. Magnitz doit rester hospitalisé toute la semaine.

Condamnation unanime

L’un des dirigeants nationaux du parti d’extrême droite, Jörg Meuthen, a accusé les agresseurs d’avoir «frappé presque à mort» le député et s’est dit «bouleversé» par cette affaire.

Le parti a fermement condamné cette «violence lâche avec intention de tuer Frank Magnitz», désignant des «terroristes d’extrême gauche» comme responsables de l’attaque.

L’Alternative pour l’Allemagne s’est posée en victime, accusant les partis de gauche d’être indirectement responsables de l’agression par leurs critiques de l’extrême droite et, à ses yeux, leur refus de condamner suffisamment clairement les mouvements radicaux et violents de l’extrême gauche.

La présidente du parti social-démocrate Andrea Nahles a fait une mise au point sur ce sujet. «L’AfD est un adversaire politique et s’oppose à notre société tolérante et pacifique. Mais quiconque combat le parti et ses représentants par la violence trahit ces valeurs», a-t-elle dit.

Même son de cloche du côté des Verts. «Rien ne justifie la violence contre l’AfD. Qui combat la haine par la haine laisse toujours la haine gagner à la fin», a dit un de ses élus les plus en vue, Cem Özdemir.