Le Portugais Pepe en route pour le FC Porto

Un temps évoqué à l’AS Monaco et à Wolverhampton, le défenseur international portugais Pepe, laissé libre à la mi-décembre par le Besiktas Istanbul, s’apprête à s’engager avec le FC Porto, assurait mardi la presse lusitanienne.

Selon les quotidiens sportifs portugais et le Jornal de Noticias, le joueur de 35 ans doit parapher un contrat d’un an et demi avec les «Dragons», valide jusqu’à la fin de la saison 2019/2020.

Né au Brésil, Pepe revient au FC Porto, club qui l’a révélé entre 2004 et 2007 avant de passer dix saisons au Real Madrid où il a notamment remporté trois Ligues des champions (2014, 2016, 2017).

Au cours de la saison et demi qu’il a passé en Turquie, l’expérimenté défenseur central a prouvé qu’il pouvait toujours évoluer au plus haut niveau.

Malgré son âge et ses blessures plus fréquentes, Pepe reste intouchable en équipe nationale portugaise où il compte 103 sélections et avec laquelle il a remporté l’Euro-2016.

C’est à lui que revient le brassard de capitaine quand Cristiano Ronaldo est absent.