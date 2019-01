De Crem veut fusionner les 6 zones de police bruxelloises? Close et Clerfayt rétorquent: «Il faut plus de policiers»

Clerfayt: «Mettre fin au sabotage du Fédéral»

Du côté de la zone Nord, Bernard Clerfayt (DéFi) a lui aussi réagi aux critiques de De Crem. Le Bourgmestre de Schaerbeek n’y va pas de main morte, parlant de «raccourci facile et fallacieux» dans le chef du nouveau Ministre de l’Intérieur.

Clerfayt s’en réfère aux chiffres. «Une comparaison objective des polices de Bruxelles et des 4 autres grandes villes du pays démontre qu’il y a relativement moins de policiers en région bruxelloise, que le coût de la police y est moindre, mais surtout que la police y est plus efficace car la criminalité y est plus faible qu’ailleurs», analyse-t-il.

Concernant les incidents de Molenbeek à la Saint Sylvestre, le Schaerbeekois estime qu’il s’agit «d’un problème spécifique à la gestion sur le terrain», à laquelle «une coordination au niveau bruxellois n’aurait rien changé».

Et Clerfayt comme Close de pointer le manque d’effectifs à Bruxelles, principalement depuis la disparition de la réserve fédérale. «Cette réserve dont la mission est de venir en soutien des zones locales de manière ponctuelle ne peut plus être mobilisée. Et ce sont les zones de police locale qui doivent venir en soutien du fédéral, au détriment de leurs propres missions». Comme argument, Clerfayt s’en réfère une nouvelle fois à «la situation catastrophique à la gare du nord». Il l’avait déjà observé en janvier puis en mai 2018. Il y voit «la parfaite illustration de ce désinvestissement du fédéral dans la police et notamment dans la police du chemin de fer».

Comme Close, Clerfayt demande donc à De Crem de «mettre fin à la politique de sabotage de la police fédérale qu’avait minutieusement mise en œuvre son prédécesseur N-VA», Jan Jambon.