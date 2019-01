Dix articles pour nos abonnés à ne pas louper ce mardi

Comment la préparation physique a évolué; on recherche des groupes spécifiques de sang; la difficile traque des loueurs de taudis... Voici une sélection des articles réservés à nos abonnés à découvrir ce mardi 8 janvier.

1

Datas, balises et GPS: comment la préparation physique a évolué

Suivi par ordinateur de l’entraînement en direct, utilisation de montres GPS, données personnalisées: le job de préparateur physique n’est plus le même qu’il y a dix.

Explications avec Renaat Philippaerts, M. physique au Standard.

Reportage à Marbella.

+ À DÉCOUVRIR ICI

2

Des Carolos lancent un site de consultance pour résoudre en direct presque tous les problèmes

Qui, un jour, n’a pas été confronté à un problème juridique, à un souci informatique ou encore d’ordre scolaire, nécessitant une réponse rapide? Pas évident de trouver le conseil judicieux et crédible, surtout dans un court laps de temps et/ou sans devoir se déplacer.

Trois entrepreneurs trentenaires de la région carolorégienne, actifs dans le domaine numérique, ont semble-t-il, trouvé une solution efficace à ce genre de situation grâce à une plateforme collaborative qu’ils ont mise au point. Son nom: TipsMe. Littéralement: «conseille -moi».

+ À DÉCOUVRIR ICI

3

La difficile traque des loueurs de taudis

L’activité de marchand de sommeil est plutôt lucrative et criminogène. Et traquer les auteurs n’est pas simple. À Liège, le propriétaire de l’immeuble de la rue Léopold risque la prison.

«La question des marchands de sommeil est complexe car elle englobe plusieurs paramètres, ce qui explique qu’on n’avance pas toujours vite.»

Daniel Marlière, 1er substitut du procureur du roi au parquet de Charleroi connaît bien cette question, remise à l’avant de l’actualité par le procès de la rue Lépold qui s’est ouvert hier à Liège. Dans l’arrondissement judiciaire de Charleroi, débusquer et condamner ces propriétaires qui louent des logements «indignes» est d’ailleurs une priorité de la section écofin et de la section criminalité organisée.

+ À DÉCOUVRIR ICI

4

Le nouveau coach d'Anderlecht épaulé par… six adjoints

On n’ira pas jusqu’à parler d’une armée mexicaine pour qualifier le staff qui épaulera Fred Rutten, le nouvel entraîneur néerlandais du Sporting d'Anderlecht, dans les prochaines semaines mais l’équipe partie en stage en Espagne est pour le moins imposante.

+ À DÉCOUVRIR ICI

5

Don de sang: «En grosse difficulté dans les groupes spécifiques»

Pour la Croix-Rouge, la fin de l’année rime avec «baisse des stocks de sang». L’objectif, qui a été atteint, était d’ailleurs de récolter 5.000 poches pour parer à la baisse habituelle des dons à cette période.

«On booste le stock avant les congés de fin d’année pour pouvoir passer les vacances. Le premier lundi des congés, on avait un stock de 5.000 poches plutôt que 3.000 pour combler le déficit,» confirme Thomas Paulus, responsable marketing communication du service du sang de la Croix-Rouge de Belgique. D’une manière générale, «le lundi matin, il nous faut 3.000 poches en moyenne, c’est un stock d’une semaine.»

Aujourd’hui, on est certes sorti des festivités, mais cela ne signifie pas que la Croix-Rouge n’a plus besoin de sang, au contraire.

+ À DÉCOUVRIR ICI

6

Namur: il frappe un commissaire de police à la piscine

À la piscine de Salzinnes, le 25 mai dernier, les effluves d’alcool avaient pris le dessus sur les senteurs légèrement chlorées. En tout cas, dans les parages de Zacharie, un jeune gars du coin déjà trop bien connu de la justice namuroise pour des faits de violence.

Ce jour-là, un commissaire de police, en civil, s’apprête à donner un cours. «Quand j’ai monté les marches, je l’ai vu. Il avait l’air très énervé au téléphone», explique le policier. Le moniteur avait oublié son portefeuille dans son véhicule. Il retourne alors vers le parking. «Mais comme il faisait 26 degrés, je n’avais pas remis mon t-shirt.»

Zacharie, plus trop en phase avec la réalité, estime qu’un individu qui revient vers lui torse nu, c'est quelqu’un qui le cherche.

+ À DÉCOUVRIR ICI

7

L'instit aux 1.000 petits élèves

«Le parcours d’une enseignante». Ce livre de Marie-Josée Bailly évoque le souvenir de près d’un millier de têtes blondes ayant évolué dans sa classe de l’école communale, très vite de l’État de Virton entre septembre 1956 et juin 1982. Et cela sans compter ses premières élèves durant les cinq années de prestation dans l’école des sœurs de Celles-sur-Lesse. C’est là, bien loin de Virton qu’elle a fait ses premiers pas dans une longue carrière d’enseignante lui offrant un enrichissement personnel constant dans la spontanéité et la créativité encore intacte de ses «petits bouts»..

+ À DÉCOUVRIR ICI

8

Pain au levain: le succès «gonfle»

Boulanger depuis une dizaine d’années, le Waimerais Benjamin Ramakers, qui travaille à la Baraque Michel, a un petit secret: la pré-fermentation au levain.

Interview.

+ À DÉCOUVRIR ICI

9

Une formation inédite pour pompiers et ambulanciers

La caserne «fantôme» de Tilly (Villers-la-Ville) est enfin occupée, en tout cas partiellement. En effet, trois fois par semaine, des jeunes s’y rendent pour suivre des cours qui leur permettront de devenir pompiers et ambulanciers.

Une école unique en Belgique, prise en charge par la Province du Brabant wallon et soutenue par la zone de secours.

+ À DÉCOUVRIR ICI

10

Accusé de proxénétisme parce que sa compagne propose des «massages gourmands»

Massage relax, massage gourmand: deux tarifs (40 ou 80€), deux «ambiances»...

Voilà un peu ce que proposait ce couple installé dans la rue Julie Billiart, durant les derniers mois de 2017. La pub était assurée via des toutes-boîtes mais aussi par des petites annonces sur des sites de rencontres. La masseuse se disait autodidacte. L’option «gourmande» prévoyait un travail intensif sur tout le corps mais aussi une masturbation. «Il n’y a eu qu’une dizaine d’appels et tous pour le relax», assurent les principaux intéressés.

Pour le parquet, il faut parler ici de prostitution. Et même de proxénétisme.

+ À DÉCOUVRIR ICI