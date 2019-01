Toutes les sorties cinéma de ce mercredi 9 janvier

Alexis Michalik, Yorgos Lanthimos, Louis-Julien Petit et Steven Caple Jr. sont au menu de ce mercredi. -

Un pic, un cap, que disons-nous, une péninsule, des courses de canards, le fils de Drago, du piston et même des chatouilles: il y a tout cela, et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 9 janvier. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.

La favorite

Comédie de Yorgos Lanthimos. Avec Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz… Durée: 2 h 00.

Ce que ça raconte

Angleterre, 1708. Sarah Churchill, la favorite de la Reine Anne, partage son lit et tire les ficelles en secret. Un beau jour, sa cousine Abigail débarque à la cour, bien décidée à la remplacer…

Ce qu’on en pense

Manigances royales, répliques qui tuent et casting cinq étoiles: Yorgos Lanthimos fait un virage à 180 degrés jouissif dans cette comédie culottée sur les affres du pouvoir. Déjà dans nos favoris.

La critique complète

Edmond

Comédie historique d’Alexis Michalik. Avec Thomas Solivérès, Olivier Gourmet, Dominique Pinon et Clémentine Célarié. Durée: 1 h 50.

Ce que ça raconte

Habitué aux fours théâtraux, le jeune Rostand propose au célèbre Coquelin une pièce… dont il n’a que le titre: Cyrano de Bergerac.

Ce qu’on en pense

Une histoire hallucinante – malgré quelques accommodements avec la réalité -, un récit vif, coloré et moderne. Une véritable comédie musicale qui se passe de chanson!

La critique complète

Les invisibles

Comédie de Louis-Julien Petit. Avec Audrey Lamy, Corinne Masiero et Noémie Lvovsky. Durée: 1 h 42.

Ce que ça raconte

Lorsqu’elles apprennent que leur centre de jour pour femmes à la rue va bientôt fermer, des travailleuses sociales décident de faire fi des règles pour les réinsérer dans la société.

Ce qu’on en pense

Une comédie sincère qui rit avec les sans-abris, plutôt que d’enfoncer les préjugés. C’est cool de sentir qu’on est en 2019.

La critique complète

L’interview d’Audrey Lamy

Creed 2

Drame de Steven Caple Jr. Avec Michael B. Jordan et Sylvester Stallone. Durée: 2 h 10.

Ce que ça raconte

Grâce à son mentor Rocky, le boxeur Adonis Creed a enfin obtenu le titre de champion du monde. Peut-être pas pour longtemps, car un méchant russe rôde autour du ring.

Ce qu’on en pense

Le film de boxe dans toute sa sueur, avec beaucoup de coups de poing qui réveillent mais peu de surprises.

La critique complète

Les chatouilles

Drame d’Andréa Bescond et Éric Métayer. Avec Andréa Bescond et Karin Viard. Durée: 1 h 43.

Ce que ça raconte

Chez sa psy, Odette se remémore son enfance, marquée par les abus sexuels d’un ami de ses parents.

Ce qu’on en pense

Le sujet peut effrayer mais la réalisatrice et actrice met en scène son passé avec une force lumineuse qui aide à faire passer la douleur.

La critique complète