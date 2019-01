Kylian Hazard fête l’anniversaire d’Eden avec une photo qui fera plaisir aux Rouches

Eden et Kylian il y a 20 ans: un cliché partagé par l’actuel joueur du Cercle Bruges et qui devrait faire plaisir aux fans du Standard. https://www.instagram.com/p/BsVAdXxh36w/

Chez les Hazard, on a visiblement l’esprit taquin. La preuve avec cette photo vintage publiée par Kylian.

Eden Hazard supporter du Standard? On le sait surtout fan de Zinédine Zidane et de l’équipe de France version 1998. Les préférences belges du joueur formé à Braine et Tubize avant de rejoindre Lille sont moins connues. Certains le disent partisan d’Anderlecht. Mais une photo publiée lundi à l’occasion de ses 28 ans par son petit frère Kylian fera plutôt plaisir aux supporters du Standard.

On peut en effet y voir les deux frangins grimés de rouge et blanc, avec Eden arborant la vareuse que les Rouches portaient lors de la campagne 98-99. Cette saison-là, le Standard avait fini 6e du championnat et atteint la finale de la Coupe de Belgique. L’actuel capitaine des Diables rouges devait avoir 8 ans et Kylian 2 ans et demi.

La publication a en tout cas amusé Thorgan Hazard qui a commenté avec des smileys amusés, ce à quoi a répondu le facétieux Kylian: «C’est bientôt le tien aussi...» Rendez-vous est pris pour les 26 ans du joueur de Mönchengladbach le 29 mars prochain.