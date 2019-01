L’Awex à nouveau seule représentante de la Belgique lors du salon de l’électronique CES

L’Agence wallonne à l’exportation et aux investissements étrangers (Awex) sera à nouveau présente au salon Consumer Electronics Show (CES) à Las Vegas, qui débute ce mardi (8-12 janvier).

Tout comme l’an passé, elle sera la seule à représenter la Belgique lors de cet événement, le plus important au monde consacré à l’innovation technologique en électronique grand public. Le ministre wallon de l’Economie Pierre-Yves Jeholet (MR) effectuera également le déplacement. Les Régions bruxelloise et flamande y feront, quant à elles, une nouvelle fois défaut et ne disposeront pas d’un stand sur place.

L’Awex, seule agence régionale belge dédiée aux exportations à avoir des stands sur place, accueillera quinze entreprises, contre quatorze il y a un an. Parmi elles figurent à nouveau neuf PME et six start-ups, dont cinq parmi ces jeunes pousses wallonnes seront présentes pour la première fois.

Les entreprises du sud du pays faisant le déplacement cette année évoluent dans des domaines tels que la réalité virtuelle, l’e-health, la domotique, le développement de voix numériques personnalisables, la vente de smartphones remis à neuf, la (dé)compression d’images, les maisons intelligentes ou encore les drones et la 3D.

Une autre entreprise wallonne, le Centre Atis, disposera d’un stand sur place sans être sous l’égide de l’Agence wallonne. Trois autres structures flamandes seront présentes à titre individuel. Les équivalents flamand (Flanders Investment and Trade) et bruxellois (Brussels Invest & Export) de l’Awex ne disposeront en effet pas d’un stand sur place.

Le ministre wallon de l’Economie Pierre-Yves Jeholet (MR) fera en revanche le voyage jusque Las Vegas et y sera présent ce 8 janvier afin de s’entretenir avec les entreprises, mais aussi d’avoir quelques rencontres politiques.