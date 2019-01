Open d'Australie - Yanina Wickmayer éliminée au 1er tour en qualifications

(Belga) Yanina Wickmayer a été éliminée au premier tour des qualifications de l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem de l'année, mardi à Melbourne.

Yanina Wickmayer (N.17), 29 ans, 126e joueuse du monde, a en effet été battue lors d'un matche de deux heures par la jeune Slovène de 18 ans, Kaja Juvan (WTA 180), en 3 sets: 4-6, 6-4 et 7-5. Déjà éliminée en qualifications l'an passé, Wickmayer avait toujours disputé l'Open d'Australie entre 2009 et 2017, atteignant le 4e tour en 2010 et 2015. (Belga)