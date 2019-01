(Belga) Le leader nord-coréen Kim Jong Un est en visite en Chine où il doit rencontrer le président chinois Xi Jinping, a rapporté mardi l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA.

Kim Jong Un "visite la Chine du 7 au 10 janvier (...) à l'invitation de Xi Jinping", a indiqué KCNA. Il s'agit du quatrième déplacement du dirigeant nord-coréen en Chine, où il s'y est rendu en train. Un nouveau sommet entre Kim Jong Un et le président américain Donald Trump se profile et ne manquera pas de faire partie des points de discussion à l'agenda de la réunion à Pékin entre les dirigeants chinois et nord-coréen. (Belga)