Six Jours de Rotterdam - Kenny De Ketele abandonne après une chute et craint une facture de la clavicule

(Belga) Kenny De Ketele (Sport Vlaanderen-Baloise) a été contraint à l'abandon lundi lors de la 5e journée des Six Jours cyclistes de Rotterdam. Le Flandrien de 33 ans a chuté lourdement dans la course en équipe. Il est déjà retourné en Belgique afin de passer des examens à l'hôpital. On craint une fracture de la clavicule pour le multiple champion d'Europe de cyclisme sur piste.

Après la quatrième nuit, dimanche, De Ketele occupait la sixième place en compagnie de Robbe Ghys, à quatre tours des leaders danois Lasse Norman Hansen et Jules Hester. Ghys terminera les Six Jours associé au Polonais Wojciech Pszczolarski. . (Belga)