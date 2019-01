Les Belges à l'étranger - Dendoncker (Wolverhampton) élimine Liverpool, avec Mignolet et Origi (buteur), de la Cup

(Belga) Le dernier match des 1/32es de finale de la Coupe d'Angleterre de football opposait lundi soir trois Diables Rouges, rarement titulaires avec leur club. Liverpool, le leader de la Premier League, a été éliminé 2-1 sur la pelouse de Wolverhampton où Leander Dendoncker a connu sa 3e titularisation chez les Wanderers avec qui il jouait son 4e match. Le gardien Simon Mignolet et l'attaquant Divock Origi ont joué toute la rencontre avec les Reds.

Wolverhampton a ouvert la marque à la 38e par le Mexicain Jimenez. Très actif, Origi a égalisé à la 51e d'une frappe du gauche dans la lucarne qui était passée entre les jambes de ... Dendoncker. Il s'agissait de son 2e but de la saison en huit matchs (dont trois amicaux). Les Wolves reprenaient l'avantage quatre minutes plus tard sur une frappe sèche de l'entrée du rectangle du Portugais Neves (2-1, 55e) qui a surpris la doublure de Thibaut Courtois en équipe nationale. Shaqiri aurait mérité d'égaliser à la 69e mais son coup franc a heurté le poteau de Ruddy le portier local qui était battu. La montée en jeu dans les vingt dernières minutes de Salah et Firmino n'a pas permis d'arracher l'égalisation. Défait en championnat à Manchester City (2-1), Liverpool concède sa 2e défaite consécutive, une première cette saison. Les Reds avaient aligné auparavant 8 succès de suite toutes compétitions confondues. Mignolet ne jouait que son 2e match de la saison. Il avait déjà perdu le premier (1-2 contre Chelsea) en Coupe de la Ligue fin septembre. (Belga)