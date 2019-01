Pourquoi il ne devait pas tenter de voler le GSM de cette jeune femme?

Un voleur brésilien a appris à ses dépens que de tenter de dérober le téléphone d’une championne d’arts martiaux mixtes (MMA) surnommée «la Dame de fer» était tout sauf une bonne idée.

Polyana Viana, poids paille d’1,70 m, a assené au voleur deux coups de poing et un coup de pied, avant de l’étrangler et de l’immobiliser avec une clef de bras en attendant l’arrivée de la police, a rapporté lundi le site MMA Junkie.

Membre de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), plus prestigieuse ligue de MMA au monde, la lutteuse de 27 ans a été abordée par le voleur samedi, pendant qu’elle attendait un taxi devant chez elle à Pechincha, quartier populaire de l’ouest de Rio.

Elle a raconté que l’homme lui avait dit qu’il avait un pistolet, mais a décidé de passer à l’action, supposant que l’arme était factice et qu’il n’aurait pas eu le temps de la dégainer quoi qu’il arrive.

Après coup, Polyana Viana s’est rendue compte que l’arme était effectivement en carton.

La lutteuse a publié sur Instagram des photos du voleur couvert de bleu, prostré et le tee-shirt taché de sang.

«Comme les coups sont partis très vite, je crois qu’il était effrayé», a-t-elle raconté, expliquant que le voleur avait été emmené dans un dispensaire pour y recevoir des soins.

Elle a ensuite porté plainte au commissariat et expliqué au site avoir ressenti quelques douleurs aux mains le lendemain, mais rien de sérieux.

On the left is @Polyana_VianaDF, one of our @UFC fighters and on the right is the guy who tried to rob her #badfuckingidea pic.twitter.com/oHBVpS2TQt