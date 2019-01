La Red Flame Davinia Vanmechelen prêtée par le PSG au PSV

La Red Flame Davinia Vanmechelen a été prêtée jusqu’au terme de la saison par le Paris Saint-Germain au PSV Eindhoven, a annoncé lundi le leader du championnat des Pays-Bas.

Au PSV, où elle portera le numéro 10, Vanmechelen retrouvera deux compatriotes, Aline Zeler et Sara Yüceil. «Je veux y faire une super saison», a déclaré la Red Flame, 19 ans. «Je suis une joueuse technique et je veux le montrer. Mon objectif est d’être championne et de remporter la Coupe.»

Vanmechelen était arrivée en janvier 2018 au PSG en provenance de Genk.