Le SPW (Service Public de Wallonie) a octroyé le permis d'urbanisation en vue de l'aménagement d'un éco-quartier sur le site de Wérister à Romsée (Fléron), en région liégeoise. Ce projet porte sur la construction de 300 à 400 logements, a-t-on appris lundi auprès de la SA Compagnie financière de Neufcour, qui a obtenu le permis.

Le SPW a octroyé le permis d'urbanisation en vue de l'aménagement d'un éco-quartier sur le site de Wérister, actuellement une friche d'anciens charbonnages. Ce projet comporte 122 lots destinés à la construction de 300 à 400 logements. Selon les besoins en habitats identifiés, il s'agira de 100 à 150 logements pour des familles de trois personnes ou plus, essentiellement des maisons unifamiliales semi-mitoyennes ou mitoyennes, voire des appartements. Entre 200 et 250 autres logements sont destinés à des ménages d'une ou deux personnes, soit des appartements classiques, duplex dans des maisons "kangourou" ou petites maisons. Les immeubles à appartements envisagés sont d'une hauteur maximale équivalant au rez-de-chaussée plus trois étages. Ce qui représente 750 à 875 nouveaux habitants.

Les sols étant en partie pollués par des métaux lourds et des hydrocarbures, l'assainissement qui sera réalisé consistera notamment en la création d'une colline de confinement qui sera végétalisée. Le projet prévoit également la création d'une noue paysagère qui permettra de recueillir les eaux de pluie, d'espaces de rencontre arborés et des alignements d'arbres le long des principales voiries ainsi que des plantations au sein des jardins privatifs.

La SA Compagnie financière de Neufcour, issue de la scission des Charbonnages de Wérister, avait par ailleurs introduit une demande de permis pour un projet d'éco-quartier à Chênée (Liège), au lieu-dit Haïsses-Piedroux, mais l'a retirée face à la levée de boucliers de riverains opposés à ce projet. Cette suspension est temporaire.