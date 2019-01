TC Nivelles - Dix-huit mois de prison ferme pour avoir frappé une infirmière à la clinique d'Ottignies

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné lundi Alexandro M., un ancien habitant de Rixensart, à dix-huit mois d'emprisonnement et à une amende de 400 euros. L'intéressé était poursuivi pour avoir frappé volontairement une infirmière du service des urgences de la clinique Saint-Pierre à Ottignies, le 18 janvier 2018. Il avait été emmené à la clinique par des policiers qui l'avaient arrêté en état d'ivresse à Rixensart, et qui avaient dû lui passer les menottes vu son état d'agitation. Le prévenu a indiqué par la suite qu'il considérait que cette infirmière était "complice de la police".

La victime a subi une incapacité de plus de quatre mois à la suite du coup reçu et surtout du traumatisme que cette agression a généré pour cette infirmière qui faisait son travail lorsqu'elle a subi cette agression. Le prévenu a indiqué qu'il avait frappé pour la blesser, considérant qu'elle voulait lui imposer des soins qu'il n'avait pas demandé, qu'elle avait envahi son espace vital et qu'elle était complice des policiers qui l'avaient arrêté.

L'homme l'avait précédemment injuriée, comme il avait injurié les policiers. Il a également évoqué, lors de cet épisode, les attentats terroristes en regrettant qu'un commissariat n'ait pas été pris pour cible. Il a également fait des remarques désobligeantes sur les juifs, les Français, les magistrats et les Américains, se revendiquant de la mouvance "Dieudonné". Les verbalisants ont aussi consigné dans leur PV la phrase suivante, prononcée par le prévenu: "Je suis prêt à mettre une ceinture d'explosif et faire sauter ce qu'il faut".

Alexandro M. a de nombreux antécédents judiciaires, depuis 1994. "Mon client est quelqu'un de profondément insoumis. C'est un écorché vif, je ne vois pas comment le qualifier autrement", avait plaidé son avocat à l'audience en retraçant le parcours difficile du Rixensartois.