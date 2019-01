Un projet multifonctions pour ressusciter l’Aegidium: 4 millions régionaux pour son patrimoine

Un diamant qu’il faut repolir

Autrefois appelé «Diamant-Palace», en référence aux plus de 5.000 ampoules qui l’éclairaient, l’Aegidium est inauguré en 1906. Après certaines modifications et constructions supplémentaires, c’est en 1929 qu’il devient l’Aegidium (dérivé du latin «Egidius», «Gilles»). Tout le beau monde bruxellois s’y presse. Il paraît que de nombreux couples s’y sont formés. La polychromie du lieu avait aussi le pouvoir d’attirer les Saint-Gillois des années folles.

Ses diverses salles, réparties sur 4700m2, sont tantôt salle des fêtes et de spectacles, tantôt Banque de Bruxelles ou encore bibliothèque, mutuelle, syndicat, consultation de nourrissons… Mais en 1985, la plus grande part du bâtiment classé en 2006 est définitivement fermée. Et la vétusté a gagné ses murs. Ce qui n’empêche pas des tournages de cinéma de s’y dérouler, en costumes d’époque.

L’Aegidium, présenté comme insolite et secret, a continué donc de fasciner. L’annonce de visites se refile comme un secret d’initié. Il faut dire que les apparences sont trompeuses: impossible d’imaginer le gigantisme et la splendeur déchue du lieu depuis le Parvis. Pourtant, le bâtiment occupe la quasi-totalité d’un intérieur d’îlot et une bonne partie se développe sur deux étages. Ses deux grandes salles de spectacle, dont l’une conserve une galerie et une scène, sont époustouflantes. Ceux qui y pénètrent ne manqueront pas de noter ses carrelages d’époque aux bleus et gris chinés, ses parquets d’époque, ses escaliers impressionnants ainsi que ses boiseries omniprésentes et son style mauresque un peu fané mais si exotique.

Un décor qui servira bientôt d’arrière-plan à la petite comédie quotidienne qui se joue sur le Parvis de Saint-Gilles.