Aboudaker Naït Birrou a disparu: qui l’a vu?

La police diffuse un avis de recherche concernant Aboudaker Naït Birrou, un Liégeois qui a disparu depuis dimanche.

À la requête du Parquet de Liège, la police nous demande de diffuser l’avis suivant:

Le dimanche 6 janvier 2019 vers 19 h 30, Aboudaker Naït Birrou, un homme âgé de 29 ans, a quitté son lieu de résidence situé Place Jules Seeliger à Liège. Depuis, il ne s’est plus manifesté.

Aboudaker mesure environ 1m80 et est de corpulence mince. Il a des cheveux bruns coupés très court sur les côtés et un nez imposant. Au moment de sa disparition, il était vêtu d’un pantalon en jeans bleu, de baskets blanches de marque Nike et d’une veste doudoune sans manches bleu foncé.

Si vous avez vu Aboudaker Naït Birrou ou si vous connaissez l’endroit où il se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro gratuit 0800/30300. Vos témoignages peuvent également parvenir via l’adresse avisderecherche@police.belgium.eu.