Un Belge dans le top 10 des joueurs les plus chers et c’est pas Hazard

4 belges font partie du top 100 des joueurs les plus chers en valeurs de transfert. BELGA

Romelu Lukaku est le 8e joueur le plus cher avec une valeur estimée à 162 millions.

L’Observatoire du football CIES a établi la liste des cent joueurs les plus chers en valeurs de transfert des cinq plus grands championnats (Espagne, Angleterre, France, Allemagne et Italie), dans sa première Lettre hebdomadaire de l’année 2019.

La plus haute marche du podium est occupée par le Français du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé (218,5 millions d’euros). Ses dauphins sont l’Anglais de Tottenham Harry Kane (200,3 millions) et son coéquipier brésilien Neymar (197,1 millions).

Le Diable Rouge de Manchester United Romelu Lukaku (162 millions) est huitième, et Eden Hazard (Chelsea), dix-huitième (129 millions).

L’Anglais Raheem Sterling (Manchester City/185,8 millions) et l’Égyptien Mohamed Salah (Liverpool/184,3 millions) complètent le top 5.

Outre la Belgique, dix autres pays ont des joueurs dont la valeur dépasse cent millions: le Brésil (6 joueurs), l’Angleterre (5), la France (5), l’Argentine (2), le Portugal (2), l’Égypte (1), l’Allemagne (1), le Sénégal (1), l’Uruguay (1) et Italie (1).

Parmi les vingt-sept footballeurs dont la valeur estimée est supérieure à 100 millions, seize évoluent en Premier League, cinq dans la Liga espagnole, trois en Serie A italienne, deux en Ligue 1 française et un en Bundesliga allemande.

Les autre Belges du top-100 sont Kevin De Bruyne (Manchester City/95,6 millions), 30e, et Thibaut Courtois (Real Madrid/67,8 millions) 75e.