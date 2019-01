VIDÉO | Scénario rocambolesque dans un match de D5 anglaise

On a vécu ce week-end un scénario rocambolesque dans une rencontre de D5 anglaise où l’équipe locale, pourtant menée de trois buts à la pause, a réussi à arracher un point en toute fin de rencontre malgré l’expulsion de son gardien.

C’est ce qui s’appelle un scénario rocambolesque! Alfred Hitchcock n’aurait sans doute pas fait mieux en matière de rebondissements et de suspense…

Ce week-end, c’est une rencontre de «National League» (le 5e échelon professionnel en Angleterre) qui a marqué les esprits, celle opposant Chesterfield à Ebbsfleet United.

Alors que les visiteurs mènent confortablement 0-3 à la pause, les locaux vont entamer une folle remontée au retour des vestiaires pour arracher le match nul. Mais plus que la remontée, c’est le dénouement final qui va marquer l’assistance. Égalisant dans les arrêts de jeu, Chesterfield va voir son gardien exclure quelques instants plus tard et l’arbitre de la rencontre siffler penalty. Un penalty sauvé (voir ci-dessous) au bout du bout des arrêts de jeu par le défenseur ayant pris place entre les bois…

? 45’ Chesterfield 0-3 Ebbsfleet



? 64’ Chesterfield 1-3 Ebbsfleet



? 83’ Chesterfield 2-3 Ebbsfleet



? 90+5’ Chesterfield 3-3 Ebbsfleet



?? 90+7’ Chesterfield GK sent off



?? 90+7’ Defender Will Evans goes in goal



?? 90+9’ Will Evans saves the penalty!



?? Unbelievable. pic.twitter.com/yWd2TeFtFO