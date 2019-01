L’ex-boxeur explique ses coups sur des gendarmes: «La colère est montée en moi»

Christophe Dettinger, l’ex-boxeur qui s’en est pris à des gendarmes lors d’une manifestation des gilets jaunes à Paris, s’exprime dans une vidéo. Il explique son geste et s’est rendu à la police.

Il est sur tous les écrans à la suite de son geste contre des gendarmes: Christophe Dettinger, ancien boxeur qui a raccroché les gants depuis plusieurs années, s’est expliqué sur sa violence et sa colère.

Dans une vidéo postée sur Facebook, il explique son implication totale dans le mouvement des gilets jaunes.

«C’est moi qui ai affronté les CRS samedi 5 janvier. Je voulais vous présenter les choses comme je les sens. […] J’ai participé à tous les actes des gilets jaunes. J’ai vu la répression, j’ai vu la police nous gazer, j’ai vu la police faire mal à des gens. […] Je manifeste pour les retraités, pour mes enfants. Je suis un gilet jaune, j’ai la colère du peuple en moi», explique-t-il, encore sous le coup de l’émotion visiblement.

Il conclut son intervention en exprimant quelques regrets. «Samedi, je me suis fait gazer avec mon ami, avec ma femme. À un moment la colère est montée en moi et oui j’ai mal réagi. Demain matin, je me rends en garde à vue. Gilets jaunes, continuez le combat, pacifiquement. S’il vous plaît».

On a appris ce lundi que l’ex-boxeur s’est effectivement rendu aux forces de l’ordre et a été placé en garde à vue.