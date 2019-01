Michael Verschueren: «Fred Rutten correspond exactement au profil recherché»

Le choix «unanime» de la direction d’Anderlecht, qui s’est porté sur Fred Rutten, 56 ans, pour succéder à Hein Vanhaezebrouck, limogé à la mi-décembre, n’était pas, loin s’en faut, celui des supporters.

Michael Verschueren, le directeur sportif des Mauves, ne doute pourtant pas que c’était le bon. Il l’a en tout cas justifié avec beaucoup de conviction, ce lundi matin en conférence de presse au centre d’entraînement de Neerpede.

«Fred Rutten correspond exactement au profil que je vous avais décrit lors de la présentation de Frank Arnesen, jeudi passé», a-t-il ainsi expliqué. «C’est en effet un coach très expérimenté, dont tout le monde souligne l’attrait pour le beau jeu, qui a toujours et partout, constitué sa marque de fabrique. Il n’hésite pas non plus à lancer des jeunes, et dans ce domaine également, il est connu pour les progrès que ceux-ci lui doivent. Ce qui vaut même aussi pour les joueurs plus âgés. Enfin c’est un grand communicateur. Personne ne va dire le contraire, croyez-moi…»

Fred Rutten a dans le passé entraîné deux fois Twente Enschede (1999-2001 et 2006-2008), le seul club où il a joué, puis Schalke 04 (2008-2009), le PSV Eindhoven (2009-2012), Vitesse Arnhem (2012-2013), Feyenoord (2014-2015), Al Shabab (2016-2017) et le Maccabi Haifa, qu’il a quitté en novembre 2018. Il était sans club depuis cette éphémère et peu fructueuse aventure israélienne.

Si beaucoup s’interrogent à propos de l’acharnement d’Anderlecht à voir le poste de T1 revenir à un technicien néerlandais (Frank de Boer, Peter Bosz, Phillip Cocu et Martin Jol ont décliné pour diverses raisons), la réponse à cette question tient sans doute dans le bilan des cinq compatriotes prédécesseurs de Rutten.

A l’exception de Hans Croon, auteur du doublé Coupe d’Europe des vainqueurs de coupes – Coupe de Belgique en 1976, tous ont en effet cousu au moins un écusson de champion sur leur blazer: Arie Haan en 1985-1986, Aad de Mos en 1990-1991, Johan Boskamp en 1992-1993, 1993-1994 et 1994-1995, et John van den Brom en 2012-2013.