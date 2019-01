Invasion de physalies: des milliers de personnes piquées sur les plages australiennes

Plus de 3.500 personnes ont été piquées par des physalies, animaux qui ressemblent à des méduses et qui ont envahi les côtes du nord-est de l’Australie, où les autorités ont dû interdire l’accès de plusieurs plages.

Surf life Saving Queensland, l’autorité chargée du secours en mer de cet État australien, a annoncé lundi que les physalies, également appelées «galères portugaises» ou «vessies de mer», avaient fait un nombre «énorme» de victimes pendant le week-end.

Au total, 3.595 baigneurs ont subi de douloureuses piqûres.

#BLUEBOTTLES - They're back. If you're stung by a bluebottle try and pick off the tentacles with a towel or other object, rinse the area with sea water, place the affected area in warm water, and if needed, apply ice packs. Avoid using vinegar if it's clearly a bluebottle sting. pic.twitter.com/TQ238w2czd

Au moins quatre plages restaient fermées lundi, les médias locaux évoquant une «invasion» de ces animaux transparents aux reflets bleus. «Un mur de physalies s’approche de #Rainbow beach. Lifesavers ferme la plage. Ne rentrez pas dans l’eau s’il vous plaît», peut-on lire sur l’un des nombreux avertissements de SLSQ.

#BLUEBOTTLES - Take care when entering the water, over 50 people have been stung this morning by bluebottles. If you have been stung, see a lifesaver or lifeguard and you will be treated with hot water or ice. pic.twitter.com/BzwFBzfUea