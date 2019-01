Risques et tensions autour de la rencontre RFC Liège – RWDM

Communiqué du RFC Liège

Le Royal Football Club Liégeois et le RWDM communiquent conjointement que leur président respectif, Messieurs Lacomble et Dailly, ont rencontré ce matin Monsieur Willy Demeyer, Bourgmestre de la Ville de Liège, et les polices de Liège et de Molenbeek.

Il a été confirmé, au terme de cette réunion, que les mesures adéquates étaient en cours d’examen, permettant d’assurer la sécurité de la rencontre et des spectateurs, tout en permettant la présence de supporters pacifiques du RWDM.

Les deux clubs saluent les efforts du Bourgmestre et des forces de l’ordre visant à permettre cette présence, dans un esprit sportif et des conditions de sécurité adéquates, et s’engagent pour leur part à continuer à prendre toutes les initiatives contribuant à éradiquer le fléau que constitue la violence dans le football, dans et en dehors des stades.