Dix articles pour nos abonnés à ne pas louper ce lundi

Une nouvelle sucrerie sous forme de coopérative, un candidat pas comme les autres à Mister Tattoo et des soldes aussi dans les ressourceries: voici une sélection des articles réservés à nos abonnés à découvrir ce lundi 7 janvier

1

Une sucrerie gérée par les agriculteurs en 2021

Une nouvelle sucrerie verra le jour à Seneffe, en 2021. Sa spécificité? Il s’agira de la première coopérative du secteur. Avec un accent mis sur l’économie d’énergie.

2

Jérôme Job, paralysé et finaliste de Mister Tattoo

Jérôme Job est paralysé depuis un accident de motocross il y a 10 ans. Aujourd’hui, le voici finaliste d’un concours de beauté pour tatoués.

3

Dans les ressourceries aussi, on propose des soldes

Alors que les files se sont allongées durant tout le week-end dans les différents centres commerciaux du Brabant wallon, les ressourceries Restor de Tubize et Genappe connaissent une fréquentation normale. Ce ne sont pourtant pas les bonnes affaires qui manquent.

4

Toute la Protection civile wallonne désormais réunie à Crisnée

Depuis le 1er janvier, le service fédéral de la Protection civile a réduit son nombre de casernes à deux. En Wallonie, la seule caserne restante se trouve à Crisnée. Une caserne qui avait été reconstruite il y a tout juste quatre ans. Mais pourquoi tout ce chamboulement?

5

Le lâcher de sangliers: pas qu’une rumeur!

On fantasme beaucoup autour du lâchage de sangliers d’élevage dans nos forêts. Mais nous avons recueilli deux témoignages troublants qui semblent confirmer la pratique.

6

Audrey Lamy: «Le bouclier des SDF, c’est l’humour»

Le film «Les Invisibles» brise le tabou des femmes SDF par la comédie. Un rôle en or pour la gouaille d’Audrey Lamy. «L’autodérision agit comme une échappatoire pour s’en sortir», explique-t-elle.

7

L’énergie irlandaise au service de la danse

Vingt-cinq ans que les membres de la troupe de Lord of the Dance mettent les spectateurs en transe en faisant claquer leurs petons. En janvier prochain, «Lord of the Dance» investira Bruxelles, Charleroi et Liège. En coulisses, le créateur, Michaël Flatley, veille au grain.

8

PORTRAIT| Rutten, le Néerlandais qu’on n’attendait pas à la tête d'Anderlecht

Le suspense, entretenu depuis le limogeage de Hein Vanhaezebrouck le 16 décembre dernier, a pris fin dimanche après-midi. C’est avec Fred Rutten (56 ans) comme entraîneur principal qu’Anderlecht s’envolera aujourd’hui en direction de San Pedro Del Pinatar pour son stage hivernal.

9

Buizingen: le procès s’ouvre 9 ans après

Ce mardi, s’ouvre le procès de la catastrophe de Buizingen. Pour établir les responsabilités de cet accident qui a fait 19 morts et 310 blessés.

10

Cristian Benavente: «Charleroi reste ma priorité»

Sans doute, est-ce le soleil de Valence et la température délicieuse de la côte espagnole qui rendent Cristian Benavente aussi jovial. Le Péruvien, sympathique comme à l’accoutumée, respire en tout cas la bonne humeur et incarne la bonhomie. Il entend terminer la saison avec le Sporting. Avant un départ?

