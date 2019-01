La mère d’une victime attend que «Nemmouche s’explique» et dise qui «sont ses complices»

La mère d’Alexandre Strens attend du procès de Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer que le premier «s’explique, dise ce qu’il a fait, qui sont ses complices et quelles sont ses motivations», a déclaré lundi matin son avocat, Me Dalne, à son arrivée à la cour d’assises de Bruxelles pour le tirage au sort des jurés.

Si l’avocat du Musée juif, Me Masset, estime que «devant une chambre criminelle les débats et le procès auraient été beaucoup plus rapides», Me Dalne trouve logique que l’affaire soit jugée par un jury populaire. «Si, pour des faits comme ceux-ci, on ne fait pas de procès devant une cour d’assises, alors on n’en fera jamais.»

L’oralité des débats amènera sans doute une «charge émotionnelle» pour les jurés. «C’est l’objectif du terrorisme de frapper de manière aveugle. Tout le monde peut se projeter dans la situation de ces malheureuses personnes qui n’avaient qu’un tort: être là au mauvais moment et pour certains», avoir la ‘mauvaise’ obédience, estime Me Masset.

Le tirage au sort des jurés a débuté vers 10h30. Les débats commenceront jeudi. Les deux accusés seront interrogés durant trois jours: mardi, mercredi et jeudi prochains

Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer, deux Français de respectivement 33 et 30 ans, sont accusés devant la cour d’assises de Bruxelles d’être auteurs ou co-auteurs de l’attaque terroriste commise le 24 mai 2014 au Musée juif de Belgique, situé rue des Minimes à Bruxelles.

Elle avait coûté la vie à quatre personnes: Emmanuel et Miriam Riva, un couple de touristes israéliens, Dominique Sabrier, une bénévole du musée, et Alexandre Strens, un employé du musée.