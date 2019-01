Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer seront interrogés les 15, 16 et 17 janvier

Les deux accusés de l’attentat au Musée juif de Belgique, Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer, seront interrogés durant trois jours. Le calendrier des audiences pourrait néanmoins être modifié en fonction de l’avancée des débats.

Le procès de l’attentat au Musée juif de Belgique débutera ce jeudi avec la lecture de l’acte d’accusation du parquet fédéral, qui se poursuivra également ce vendredi. Ensuite, le procès reprendra mardi prochain, le 15 janvier, avec l’interrogatoire des deux accusés, qui se poursuivra encore mercredi prochain, le 16 janvier, et jeudi prochain, le 17 janvier.

Dans la suite des débats, la cour entendra les personnes constituées partie civile le vendredi 18 janvier et ensuite les juges d’instruction et les enquêteurs les 21, 22, 23, 24, 25, 28 et 29 janvier. Puis, la cour entendra les médecins légistes et plusieurs experts le 30 janvier.

Dès le 1er février, ce sont des témoins qui seront appelés devant la cour, et ce jusqu’au 12 février (jours ouvrables). Les quatre journalistes français qui avaient été pris en otage en Syrie en 2013 et qui avaient désigné Mehdi Nemmouche comme leur geôlier, seront entendus le jeudi 7 février.

Le procès se poursuivra ensuite avec le réquisitoire et les plaidoiries, dont les dates exactes ne sont pas encore déterminées.

Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer, deux Français âgés de respectivement 33 et 30 ans, sont accusés d’être auteurs ou co-auteurs de l’attaque terroriste commise le 24 mai 2014 au Musée juif de Belgique, situé rue des Minimes à Bruxelles.

Elle avait coûté la vie à quatre personnes: Emmanuel et Miriam Riva, un couple de touristes israéliens, Dominique Sabrier, une bénévole du musée, et Alexandre Strens, un employé du musée.