Open d’Australie: un duel Bemelmans-Coppejans en qualifications

Ruben Bemelmans (ATP 116) et Kimmer Coppejans (ATP 216) s’affronteront au premier tour des qualifications de l’Open d’Australi C’est ce qu’il ressort du tirage au sort effectué ce lundi.

Sept Belges, trois chez les messieurs et quatre chez les dames, tenteront de se qualifier pour le tableau principal.

Ruben Bemelmans, 30 ans, a le statut de tête de série N.8 dans ces qualifications. Il vise une quatrième participation à Melbourne, après 2013, 2015 et 2018. Coppejans, 24 ans, n’a encore jamais atteint le tableau principal de ce tournoi. Les deux Belges ne se sont jamais rencontrés dans un tableau final sur le circuit ATP. Leurs routes se sont croisées en qualifications à Roland Garros, en 2014. Kimmer Coppejans l’avait emporté. L’Ostendais a également battu son compatriote en qualifications du tournoi de Doha en 2015 et au 1er tour du Challenger de Francavilla (Italie) l’an passé.

Arthur De Greef (ATP 200), 26 ans, a hérité du Canadien de 18 ans Felix Auger-Aliassime (ATP 106), deuxième tête de série de ces qualifications. Les deux joueurs ne se sont encore jamais rencontrés.

Quatre Belges sont engagées dans les qualifications pour le tableau féminin: Yanina Wickmayer (WTA 126/N.17), Ysaline Bonaventure (WTA 158), Maryna Zanevska (WTA 219) et Kimberley Zimmermann (WTA 244).

Wickmayer, 29 ans, aura pour adversaire la Slovène Kaja Juvan (WTA 180), 18 ans. Eliminée en qualifications l’an passé, Wickmayer avait toujours disputé l’Open d’Australie entre 2009 et 2017, atteignant le 4e tour en 2010 et 2015.

Bonaventure retrouve un visage connu

Bonaventure, 24 ans, aura face à elle la Britannique Naomi Broady (WTA 257), 28 ans. Ce sera la troisième confrontation entre les deux joueuses. Broady s’était imposée à Glasgow en 2015, Bonaventure avait pris sa revanche à Astana deux ans plus tard. Dans les deux cas, c’était en qualifications. Bonaventure a disputé l’Open d’Australie en 2016.

L’adversaire de Zanevska, 25 ans, sera l’Argentine Nadia Podoroska (WTA 304), 21 ans. Podoroska a battu Zanevska à Bucarest, en 2017. Notre compatriote vise une troisième participation à Melbourne, après 2016 et 2017.

Zimmermann, 23 ans, affrontera la Croate Tereza Mrdeza (WTA 218), 28 ans, qu’elle n’a jamais rencontrée. Zimmermann est en quête d’une première participation à un Grand Chelem.

Les qualifications débutent ce mardi. De Greef, Wickmayer, Bonaventure et Zimmermann entreront déjà en lice lors de la première journée.

Tant chez les messieurs que chez les dames, trois tours de qualification sont à franchir pour accéder au tableau principal. David Goffin (ATP 22) et Steve Darcis (ATP 315), qui bénéficie de son classement protégé, sont déjà dans le tableau masculin. Dans le tableau féminin, on retrouve Elise Mertens (WTA 12), Kirsten Flipkens (WTA 49) et Alison Van Uytvanck (WTA 51).