VIDÉOS | NBA: Toronto reprend le pouvoir, Minnesota perd la tête

Toronto est repassé en tête de la conférence Est après sa démonstration face à Indiana (121-105) ce dimanche, tandis que Minnesota a dominé les Lakers (108-86), avant de limoger, à la surprise générale, son entraîneur.

Les Raptors ont passé un très bon week-end en épinglant à leur tableau de chasse, deux de leurs rivaux directs pour la suprématie à l’Est.

Après avoir battu samedi Milwaukee (123-116), ils ont fait chuter Indiana qui venait pourtant de remporter ses six précédents matches.

Résultats, la franchise canadienne est la première à atteindre cette saison le seuil des 30 victoires, elle affiche le meilleur bilan de la NBA (30 v-12 d) et elle a délogé Milwaukee (27 v-12 d) de la première place de sa conférence.

Comme souvent cette saison, les Raptors ont fait la différence grâce à leur maîtrise collective avec huit joueurs à dix points et plus.

Ils étaient pourtant privés de Kawhi Leonard, leur meilleur marqueur (27,2 points par match) et rebondeur (7,9 rbds par match), laissé au repos en raison de l’enchaînement des matches.

Mais Kyle Lowry, qui avait manqué dix des onze derniers matches à cause d’une douleur au dos, a fait son retour et a apporté 12 points et huit passes décisives.

OKC perd à domicile

A Minneapolis, l’équipe locale, les Timberwolves, n’a pas eu de pitié pour les Lakers, en pleine dégringolade depuis que la superstar LeBron James s’est blessée aux adducteurs le jour de Noël.

Les Lakers, privés également de Rajon Rondo et de Kyle Kuzma, n’ont jamais fait illusion face à Karl-Anthony Towns et Andrew Wiggins qui ont marqué chacun 28 points.

Ils accusaient déjà seize points de retard après la première période (35-19) et ont vu leur déficit grimper jusqu’à 28 points.

«Il faut mettre plus de passion et d’envie, c’est déjà dur de gagner des matches en NBA quand votre effectif est au complet, il faut donc redoubler d’efforts quand vous êtes diminués», s’est emporté Luke Walton, l’entraîneur des Lakers qui ont perdu cinq des six matches disputés sans «King James», mais qui restent 8e (21 v-19 d).

Alors que cette victoire relance Minnesota (11e, 19 v-21 d) dans la course aux play-offs, ses dirigeants ont décidé dans la foulée de remercier Tom Thibodeau, leur entraîneur et président des opérations basket depuis avril 2016.

Pour le propriétaire de l’équipe Glen Taylor, elle «n’occupe pas le classement qu’elle devrait avoir alors qu’on approche de la mi-saison».

Le très autoritaire Thibodeau, passé par Chicago (2010-15) et élu meilleur entraîneur de NBA en 2011, a été remplacé par l’un de ses adjoints Ryan Saunders, qui, à 32 ans, assumera pour la première fois de sa carrière le rôle d’entraîneur en chef.

Enfin, Oklahoma City s’est fait surprendre à domicile (116-98) par Washington malgré un «triple double» (trois catégories de statistiques à dix unités et plus) de Russell Westbrook (22 pts, 15 rbds, 13 passes).

Le Thunder (25 v-14 d) a rétrogradé de la 2e à la 3e place de la conférence Ouest, derrière Golden State (26 v-14 d).