Hobart: Greet Minnen réussit ses débuts dans un tableau principal

Greet Minnen (WTA 346) s’est qualifiée pour le deuxième tour du tournoi WTA de Hobart, épreuve sur surface dure dotée de 250.000 dollars, ce lundi, en Australie.

Greet Minnen, issue des qualifications, s’est jouée de l’Ukrainienne Kateryna Kozlova (WTA 97), «lucky loser» des qualifications, en 1 heure et 25 minutes (6-4, 6-0).

Greet Minnen, 21 ans, a atteint le tableau principal d’un tournoi WTA pour la première fois de sa carrière. Après sa victoire au 1er tour des qualifications sur la Britannique Katie Boulter, 97e mondiale au moment de leur affrontement, elle s’offre pour la deuxième fois en quelques jours un succès contre une joueuse du top-100. Son adversaire en 8e de finale sera soit la Grecque Maria Sakkari (WTA 41), tête de série N.4, soit la Polonaise Magda Linette (WTA 86), elle aussi sortie des qualifications.

Deux autres Belges sont engagées en simple. Alison Van Uytvanck (WTA 51/N.8) jouera contre l’Allemande Mona Barthel (WTA 74). Kirsten Flipkens (WTA 49/N.7) aura face à elle la Slovène Dalila Jakupovic (WTA 82). Ces rencontres sont programmées mardi.

Enfin, Kirsten Flipkens s’est elle qualifiée pour le deuxième tour du double.

Kirsten Flipkens est déjà entrée en compétition en double. Aux côtés de la Suédoise Johanna Larsson, avec qui elle possède le statut de tête de série N.4, elle s’est qualifiée pour le deuxième tour (quarts de finale) en battant la paire espagnole Lara Arruabarrena/Sara Sorribes Tormo 6-4, 7-5 en 1 heure et 25 minutes. Le duo belgo-suédois jouera soit contre les Australiennes Zoe Hives et Ellen Perez, soit contre la Croate Darija Jurak et l’Américaine Desirae Krawczyk avec une place en demi-finale à la clé.