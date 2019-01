Virton tient son troisième renfort, il arrive de Mouscron

A leur retour d'Espagne, les dirigeants virtonais ont annoncé avoir réaliser un troisième transfert lors de ce mercato hivernal. Le Mouscronnois Luca Napoleone a paraphé ce soir un contrat en Gaume.

On savait que les dirigeants virtonais continuaient de s'activer pour tenter d'attirer d'autres transferts lors de ce mercato hivernal.

A peine sorti de l'avion après le stage de cinq jours à San Pedro del Pinatar, les Virtonais n'ont pas traîné en route. Ils avaient rendez-vous ce soir avec un joueur dans un hôtel à la périphérie de Charleroi.

Luca Napoleone a paraphé ce soir un contrat d'un an et demi avec le club gaumais. Le médian de 25 ans évoluait cette saison à Mouscron, en D1A. Il avait rejoint les rouge et blanc au début de cet exercice. Il avait avant cela notamment porté les tuniques de Walhain, Sprimont, La Calamine et Heist. La saison passée, il avait d'ailleurs affronté les Virtonais avec l'équipe anversoise.

Le médian a joué cinq matches avec Mouscron cette saison.