Coupe de France: Leya Iseka et Toulouse éliminent Nice, l’OM sorti par une D4

Toulouse s’est imposé 4-1 face à Nice dimanche en 1/32es de finale de la Coupe de France. Seul joueur belge concerné par cette rencontre, Aaron Leya Iseka a été remplacé après 69 minutes dans l’effectif du TFC.

Bafode Diatkite (40e) et Max-Alain Gradel ont creusé un premier écart en faveur des Toulousains en fin de première période. Ihsan Sacko a réduit l’écart au retour des vestiaires (47e) mais l’ancien Standarman Mathieu Dossevi a redonné un avantage de deux buts aux Violets (67e). Manuel Garcia a finalement signé le but du 4-1 à la 84e et validé le ticket de Toulouse pour les seizièmes de finale.

Marseille humilié

La crise est profonde: Marseille a été éjecté de la Coupe de France en 32e de finale, humilié 2 à 0 par Andrézieux (N2, soit la 4e division), dimanche dans un match joué à Saint-Etienne.

L’OM en est désormais à sept matches consécutifs sans gagner, toutes compétitions confondues. Voilà le club de Rudi Garcia éliminé de toutes les coupes, quelles soient nationales - la Coupe de la Ligue s’est achevée en 8e de finale face à Strasbourg avant la trêve - ou européenne - le club phocéen a dit adieu à la Ligue Europa dès la phase de groupes.

Les héros d’Andrézieux, club des environs de Saint-Etienne, s’appellent Bryan-Clovis Ngwabije, défenseur central de 20 ans formé à Lyon, et Florian Milla, milieu défensif de 24 ans formé à Saint-Etienne. Ce sont eux qui ont marqué contre le club finaliste de la Ligue Europa la saison dernière.

«Ca fait beaucoup de bien, je n’avais pas mis un but depuis le début de la saison» a commenté Ngwabije, qui a ouvert le score et qui rêvait de «tenir jusqu’à l’exploit» comme il l’a confié sur Eurosport.

Résultats des seizièmes de finale: Vendredi Nantes – Châteauroux (D2) 4-1 Grenoble (D2) – Strasbourg remis (terrain gelé) Samedi Viry-Châtillon (D6) – Angers 1-0 Tours (D3) – Les Herbiers (D3) 1-2 Marignane (D3) – Clermont (D2) 3-0 tab (1-1 a.p.) SC Bastia (D5) – Concarneau (D3) 5-4 tab (2-2 a.p.) Croix (D4) – Raon-l’Etape (D5) 2-0 Le Puy (D4) – Nancy (D2) 0-1 Bergerac (D4) – Niort (D2) 2-1 Orléans (D2) – La Lamentin (D6 Martinique) 3-2 a.p. Saint-Quentin (D5) – Metz (D2) 1-2 a.p. Gravelines (D6) – Villefranche (D3) 0-3 a.p. Sète (D4) – Limonest (D5) 1-0 Amiens – Valenciennes (D2) 1-0 Lyon Duchère (D3) – Nîmes 3-0 Stade Pontivyen (D5) – Guingamp 2-4 Sannois St-Gratien (D3) – Montpellier 1-0 Red Star (D2) – Caen 0-1 Schiltigheim (D4) – Dijon 1-3 Bourges (D5) – Lyon 0-2 Dimanche Andrézieux (D4) – Marseille 2-0 Canet-en-Roussillon (D5) – Monaco 0-1 Rennes – Brest (D2) 5-4 tab (2-2 a.p.) Reims – Lens (D2) 2-0 Toulouse – Nice 4-1 Bordeaux – Le Havre (D2) 0-1 Noisy-le-Grand (D6) – GFC Ajaccio D2) 2-1 St-Pryvé-St-Hilaire (D4) – Aurillac (D5) 3-1 Longueau (D7) – Vitré (D4) 1-4 tab (0-0 a.p.) Olympique Strasbourg (D7) – Saint-Étienne 0-6 GSI Pontivy (D5) – Paris SG à 20h45 Lundi (20h00) Lille – Sochaux (D2)

Le tirage au sort des 16e de finale aura lieu lundi soir..