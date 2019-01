Un automobiliste flashé à 107 km/h dans le centre de Gand

Un automobiliste s’est vu retirer son permis de conduire dimanche matin dans le centre de Gand après avoir été flashé alors qu’il roulait à 107 km/h au lieu des 50 km/h réglementaires.

Un total de 93 véhicules ont été contrôlés par la police gantoise au même endroit et 21 d’entre eux, soit un véhicule sur cinq, roulaient trop vite.

La police gantoise a également fait souffler 129 automobilistes et 7 d’entre eux avaient trop bu, entraînant un retrait de permis pour trois à six heures. Un conducteur avait également consommé de la drogue et s’est vu confisquer son permis pour une période de 15 jours.