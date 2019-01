Vincenzo Grifo, international italien, de retour à Fribourg

Vincenzo Grifo, qui a effectué ses débuts en équipes nationale italienne au mois de novembre, a été prêté jusqu’au terme de la saison par Hoffenheim à Fribourg.

Pour Grifo, 25 ans, il s’agit d’un retour à Fribourg, où il a évolué entre 2015 et 2017.

L’ailier italien, né en Allemagne, s’y était illustré avec 23 buts et 27 assists en 64 rencontres disputées, contribuant à la promotion puis à la belle saison (7e) du club en Bundesliga. Il avait ensuite rejoint le Borussia Mönchengladbach.

Formé à Hoffenheim, Grifo est retourné dans ce club en début de saison. Mais il n’a pas réussi à convaincre l’entraîneur Julian Nagelsmann et a dû se contenter de 7 présences (1 but et 2 assists), dont seulement trois titularisations, en championnat.

Cela n’a pas empêché Roberto Mancini, sélectionneur de l’Italie, de le convoquer pour les deux rencontres du mois de novembre, face au Portugal (Ligue des Nations) et aux Etats-Unis (amical). Il est monté au jeu à la pause contre les Américains.